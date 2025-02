Meta réunit Kris Jenner, Chris Hemsworth et Chris Pratt pour le Super Bowl

“Qui mange de l’art ?”

À l’occasion du Super Bowl, Meta mise sur l’humour et le star power en réunissant un trio hollywoodien iconique : Kris Jenner, Chris Hemsworth et Chris Pratt. L’objectif ? Mettre en avant les dernières fonctionnalités IA des lunettes Ray-Ban Meta à travers deux spots réalisés par Matthew Vaughn.

Les lunettes connectées de Meta, équipées de Meta AI, permettent d’accéder à des informations en direct, d’analyser des œuvres d’art ou encore de capturer des moments en photo et vidéo, le tout en mains libres. Dans la publicité, Kris Jenner, Chris Hemsworth et Chris Pratt se retrouvent dans des situations absurdes, illustrant l’usage des lunettes même dans les moments les plus inattendus.

Cette année, Meta veut s’imposer comme l’accessoire incontournable des fans du Super Bowl, révèle la marque dans un communiqué. Grâce aux Ray-Ban Meta, il sera possible d’accéder en temps réel aux statistiques du match entre les Eagles et les Chiefs, de reconnaître les joueurs en demandant par exemple : « Hey Meta, qui porte le numéro 87 chez les Chiefs ?« , ou encore de mieux comprendre les règles du football américain en posant des questions à l’IA.

Au-delà du terrain, ces lunettes se présentent comme l’allié idéal pour les spectateurs. Que ce soit pour capturer les réactions de son entourage face aux actions du match ou écouter ses morceaux préférés sans détourner les yeux de l’écran, elles promettent une expérience enrichie du Big Game. Et pour ceux à la recherche d’un bar sportif où suivre l’événement, un simple « Hey Meta, où voir le Super Bowl près de chez moi ? » suffit pour obtenir une liste des meilleurs spots.

Avec cette campagne mêlant humour et innovation, Meta entend démontrer que ses lunettes connectées ne sont pas qu’un simple gadget, mais une nouvelle manière d’interagir avec le monde en restant connecté à l’essentiel. Mais cela suffira-t-il pour convaincre les utilisateurs potentiels ? Les Ray-Ban Meta se sont déjà vendues à plus d’un million d’exemplaires. Not bad.