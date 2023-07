Peut-on être à la fois exigeant et bienveillant ? Le 12-20 de Luc Wise, The Good Company

"Work hard & be nice to people."

Le 12-20 est un format inédit d’interviews vidéo consacrées aux figures qui font la communication d’aujourd’hui. 12-20 comme une série de 12 portraits des années 2020.

L’occasion de réaliser, le temps d’une interview, le portrait d’un entrepreneur pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à entreprendre et comment s’est construit son parcours.

Ses réussites comme ses échecs, ses conseils et ses bonnes pratiques, ce qui fait sa fierté ou ce qui le réveille encore la nuit, vous trouverez tout cela dans le 12-20.

Un format et une série conçus et réalisés à 4 mains par Pascal Guibert (business coach) et Xuoan Duquesne, respectivement éditeur et rédacteur en chef de la Réclame.

Pour ce 12ᵉ et ultime épisode du 12-20, nous invitons Luc Wise, fondateur et président de The Good Company. Le plus bel accent british du marché publicitaire français nous détaille sa vision de l’entrepreneuriat « option travail ++ », son mantra « Work hard & be nice to people » qui implique d’être un dirigeant aussi exigeant que bienveillant — ce qui n’est pas donné à tout le monde. Le fondateur de cette agence / collectif au modèle inédit, à la fois entreprise à mission et B Corp, place la communication à un niveau décisif dans l’Histoire : « Pas de grande révolution sans communication ». Dans un registre plus intime, Luc Wise se confie également sur son rapport à l’échec transmis par ses parents qu’il a tenté de surmonter. Y a-t-il une « good person » derrière The Good Company ? Luc se livre, s’ouvre, et semble tout faire pour que ce soit le cas. A (very) good interview.