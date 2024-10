Les meilleures campagnes pour Octobre Rose en 2024

Octobre, ce n’est pas que le premier mois plein de l’automne et Halloween. Non, ce mois représente aussi autre chose, de peut-être un peu plus vital : c’est le mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein qui reste la première cause de décès par cancer chez la femme. Messieurs, vous auriez tort de penser que ce mois ne vous concerne pas : seule 1 femme sur 2 se fait dépister du cancer du sein. Il ne tient qu’à vous de vous assurer que celles qui comptent dans votre vie en fassent partie.

Pas de panique, vous n’êtes pas seuls dans ce combat. Plusieurs organismes œuvrent pour pousser de plus en plus de femmes à se faire dépister, et nous allons aujourd’hui vous donner notre Top 4,5 de ces campagnes pour l’édition 2024.

1. CNP Assurances et The Good Company : Pas à vendre

En tête de ce classement, on retrouve cette campagne de sensibilisation de The Good Company pour CNP Assurances. Celle-ci est axée sur les obstacles rencontrés par les femmes ayant surmonté un cancer du sein pour accéder à la propriété. Détournant les codes de l’immobilier avec des messages percutants tels que « Pas à vendre aux femmes ayant eu un cancer du sein », la campagne vise à informer que ces femmes peuvent désormais souscrire à une assurance emprunteur sans surprimes ni restrictions dès la fin de leur traitement. Cette initiative, visible sur les plateformes immobilières et relayée par les collaborateurs de CNP, s’inscrit dans une démarche de soutien et de sensibilisation à cette réalité méconnue.

2. La Ligue contre le cancer et DDB : la Sororité

Ensuite, cette collaboration entre la Ligue contre le cancer et DDB Paris rappelle aux femmes que celles-ci ont été accompagnées par d’autres femmes tout au long de leur vie. L’idée de sororité accompagne la trend des “girl’s girls”, de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, et qui récompense ces femmes qui prennent le parti des autres femmes, pour les mettre en valeur et les protéger au besoin. Cette même idée est reprise ici sur une page dédiée au sujet sur le site de la Ligue contre le cancer, pour encourager la discussion autour du cancer du sein et sensibiliser sur l’importance de cette maladie.

3. #Boobscodes par Veepee

Pour clore ce podium, Veepee et 70 de ses marques partenaires s’unissent pour soutenir la lutte contre le cancer du sein en collaboration avec des associations comme Ruban Rose en France et leurs homologues en Europe. Chaque marque participant à l’opération reverse 1€ par commande validée à ces associations, contribuant ainsi au financement de la recherche et à la sensibilisation. Cette mobilisation avait permis de collecter 265 000 € l’année dernière, soutenant des avancées en matière de dépistage, de chirurgie réparatrice et de soutien psychologique. En parallèle, Veepee lance « Boobs Code« , un jeu ludique autour des surnoms liés aux seins, et offre à ses membres la possibilité de remporter un bon d’achat de 10€, tout en reversant 10€ supplémentaires à l’association Ruban Rose. Une initiative qui allie engagement et divertissement, tout en soutenant la lutte contre le cancer du sein.

4. Paris aux couleurs de Ruban Rose

Le 30 septembre dernier, la place Vendôme a été le théâtre du lancement d’octobre Rose par l’association Ruban Rose. 8 femmes touchées par la maladie, accompagnées de leurs proches, ont été célébrées lors d’un spectacle chorégraphié par Mehdi Kerkouche et accompagné par la voix du chanteur Amir. Évelyne Dhéliat, Claudia Tagbo et Alice Detollenaere, marraines de l’association, ont réaffirmé leur engagement pour cette édition 2024. En parallèle, des monuments emblématiques de Paris, dont la Tour Eiffel, ont été illuminés en rose pour sensibiliser au dépistage et soutenir les femmes touchées par ce cancer, une action symbolique qui avait déjà été mise en place en 2023.

Ruban Rose ne s’arrête pas à cette collaboration avec Paris : l’association a dévoilé la campagne portée par Camille Lacourt, en hommage à sa femme Alice Detollenaere, marraine de l’association et touchée par la maladie. Un spot télévisé soutient également cette initiative, invitant le public à faire des dons pour la cause.

Mention spéciale : Ford et le SupportBelt

Ford a développé le « SupportBelt« , une solution pour les plus de 100 000 femmes et hommes qui subissent des mastectomies chaque année. Fabriqué à partir de matériaux recyclés, ce produit, conçu avec l’avis de patients et d’experts médicaux, est disponible gratuitement depuis le 1ᵉʳ octobre via le site de Ford, en soutien à la lutte contre le cancer du sein à travers le programme Ford Warriors in Pink.

Cette campagne ne revendique pas appartenir à Octobre Rose, mais sa cause, son thème et sa période de diffusion ne sont pas des coïncidences.