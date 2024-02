Cette campagne pour Sidaction a récolté 8,6 millions de clics : quel est son secret ?

Ou comment un titre ’’putaclic’’ peut-être au service d’une grande cause.

Le putaclic, ça vous parle ? Oui, c’est cette technique édito-marketing de bas étage, qui fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose et agace tout le monde… Mais on peut également en faire du “putaclic for good” ; et c’est exactement ce qu’a réussi à faire l’agence The Good Company pour Sidaction en décembre dernier avec la campagne “Les Clics de la Tentation”. Le duo a même remporté le redoutable Top 5 Scan Book avec 1000 points ; soit 370 points d’écart avec la deuxième agence du classement.

Ceux d’entre vous qui ont bonne mémoire se souviendront de cette campagne, que nous avons traitée lors de sa sortie. Ce que vous ne savez pas, en revanche, c’est que cette campagne est également l’une de celle qui a le plus performé de l’histoire du Sidaction pour la journée nationale de la lutte contre le sida, le 1ᵉʳ décembre. Et pourtant, la compétition était rude : les campagnes Unforgettables et Les Tubes Qui Protègent, qui ont reçu deux prix Effie pour leur efficacité les années passées, étaient dans la course.

Les deux objectifs de cette campagne, être vue et générer du clic dans le but d’informer, ont obtenu des résultats majeurs. D’un point de vue visibilité – vous l’avez ? – la campagne a été massivement relayée dans la presse – nous en sommes la preuve – et a eu 264 retombées dans les médias (France Inter, TMC Quotidien, Ouest France, Libé.fr). Elle a généré 3 millions d’euros de earned media, soit +120 % par rapport à l’année précédente ; et sur l’ensemble des plateformes, les différentes vidéos ont cumulé 8,6 millions de vues.

D’un point de vue clics, et malgré un sujet qui ne parle plus assez aux jeunes – alors qu’ils sont tout autant concernés que les générations précédentes – la campagne a généré 8,8 millions de clics, et le site de l’opération a enregistré 105k visiteurs uniques.

Une réussite qu’on peut qualifier d’estomaquante, donc, et qui montre que The Good Company a su comprendre comment générer un trafic massif et qualifié sur Internet.

La campagne