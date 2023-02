Quick signe les retrouvailles d’Eric et Ramzy

Et son grand retour en TV.

Voué à disparaître*, Quick signe pourtant son grand retour et ses retrouvailles avec le public en signant celles du duo phare des années 2000, Eric & Ramzy, 25 ans après leur première collaboration avec la marque. Le couple d’humoristes connu pour ses “Mots” et ses aventures aussi absurdes qu’ubuesques dans la série H ou dans La Tour Montparnasse infernale se retrouve par hasard dans leur ancien “QG”. Sous couverture, Eric laisse tomber la moumoute quand il apprend qu’entre-temps Quick a lancé un Cauet Burger (eh oui).

Des retrouvailles prétexte à dévoiler un nouveau territoire de communication et la nouvelle signature de la marque : Le goût de se retrouver.

Pour l’occasion, la famille des Giant s’agrandit. Les nouveaux nés – Junior Giant, Giant, Giant Max, Mega Giant – sont présentés dans la déclinaison digitale de la campagne.

*Racheté en 2015 par le groupe français Bertrand, les derniers restaurants de l’enseigne étaient voués à disparaître pour laisser place à des Burger King dont il détient la master-franchise. Coup de théâtre en août 2021, le groupe cède les 107 derniers restaurants existants aux américains de H. I. G Capital qui prévoit même de doubler leur nombre dans les prochaines années.

La campagne orchestrée par l’agence indépendante The Brand Nation se décline en TV, affichage, digital et sur les réseaux sociaux de la marque (Facebook, Instagram, TikTok et Twitter).