Sidaction et The Good Company dévoilent une campagne poignante contre le VIH

À l’approche du week-end du Sidaction 2025 (21-23 mars), l’association Sidaction et l’agence The Good Company lancent une campagne d’appel aux dons sous le slogan “Vivre Sans”. Une initiative qui rappelle les avancées de la recherche et la nécessité de poursuivre le combat contre le VIH.

Aujourd’hui, grâce aux progrès médicaux, une personne séropositive sous traitement ne transmet plus le virus et peut mener une vie comparable à celle d’une personne séronégative. Mais vivre avec le VIH, c’est encore faire face à des traitements quotidiens à vie, à des risques accrus de maladies graves et à la stigmatisation. Cela n’a rien d’anodin.

Avec près de 5 500 nouvelles découvertes de séropositivité en France en 2023, et 1,3 million de nouvelles infections dans le monde, la recherche est plus que jamais essentielle. L’objectif ? Un monde où il sera possible de vivre sans VIH.

Pour illustrer cette campagne, Sidaction et The Good Company ont fait appel au réalisateur Yvan Attal, tandis que la musique originale est composée par Arnaud Gavini.

En plus du film, la campagne sera visible en affichage et sur les réseaux sociaux tout au long du week-end du Sidaction. L’appel aux dons vise à financer la recherche et les actions associatives soutenues par Sidaction.

