La campagne qui rend les darons « relous » fiers d’eux

Ou comment vous faire détester de vos enfants… pour la bonne cause.

CNP Assurances et sa fondation, en partenariat avec l’agence créative The Good Company, lancent une campagne destinée à sensibiliser les parents aux risques de la surexposition aux écrans chez leurs adolescents. Avec un ton humoristique et déculpabilisant, cette opération baptisée « Les Darons et les Daronnes » invite les parents à adopter une position ferme face aux écrans, quitte à se faire blacklister par leurs enfants…

À travers un ton complice, les messages publicitaires interpellent les parents qui se sentent souvent dépassés. La campagne, conçue par l’agence The Good Company, rappelle ainsi l’importance d’un usage raisonné du numérique pour préserver la santé mentale des adolescents. Celle-ci est, sans surprise, lourdement affectée par le temps d’écran.

Les affiches sont visibles depuis le 17 mars dans la presse nationale, le métro parisien (ligne 12) et sur les réseaux sociaux.

« En tant que « darons et daronnes » ou tout simplement d’adultes responsables, nous sommes tous interpellés par les risques sur la santé des jeunes d’une surexposition aux écrans. Notre campagne de sensibilisation déculpabilise, sur un ton humoristique, les parents qui protègent leurs enfants des écrans. C’est également l’objet du documentaire « Les écrans- rois » de Carole Bienaimé-Besse, qui nous alerte sur ces dangers, mais explore surtout les solutions pour aider les parents, les éducateurs et les jeunes eux-mêmes à reprendre le contrôle sur les écrans. Conformément au nouvel axe de sa Fondation d’entreprise, CNP Assurances entend ainsi agir pour la santé physique et mentale des jeunes dans la société », affirme Agathe Sanson, directrice dialogue parties prenantes, communication et mécénat de CNP Assurances, vice-présidente de la Fondation CNP Assurances.

