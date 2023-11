Avec Les Clics de la Tentation, Sidaction s’incruste dans les publicités putaclics 

Halte à la désinformation.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1ᵉʳ décembre, Sidaction et The Good Company lancent une campagne de sensibilisation intitulée « Les Clics de la Tentation » pour contrer la montée inquiétante des idées reçues sur le VIH/sida, notamment chez les jeunes. Selon un sondage Ifop réalisé pour Sidaction, les idées fausses sur le VIH gagnent du terrain, avec 30 % des jeunes pensant que le virus peut se transmettre par un simple baiser avec une personne séropositive. Face à la difficulté de générer de l’audience pour les informations sur le VIH et le sida en ligne, cette campagne vise à faire cliquer pour mieux sensibiliser en utilisant des techniques rappelant les contenus « putaclic » largement présents sur Internet.

Conçue par The Good Company, la campagne « Les Clics de la Tentation » s’approprie les codes des contenus sensationnels présents dans les emplacements publicitaires de Taboola ou d’Outbrain principalement, pour contrer les idées reçues sur le VIH/sida. Avec la participation de la chanteuse et comédienne Shy’m et de l’influenceuse Shera, la campagne détourne cinq types de contenus « putaclic » en y insérant un “débunk” santé ô combien nécessaire.

L’objectif est de susciter l’intérêt du public pour des sujets souvent négligés et d’encourager les discussions sur la prévention et le dépistage du VIH. Cette stratégie média, orchestrée par Values.media, renvoie vers le site LesClicsDeLaTentation.fr, offrant un accès à des ressources parmi un océan de fake new.