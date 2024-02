Cette pub (nulle) pour Temu au Super Bowl a été redoutable d’efficacité, on vous explique pourquoi

Ou comment efficacité et créativité s’opposent parfois.

Parfois, les attentes des communicants et des consommateurs ne sont pas les mêmes en matière de publicité. Créativité et efficacité ne riment pas forcément, comme on peut s’en rendre compte grâce au Super Bowl, le rendez-vous annuel de la publicité américaine.

Selon une analyse de Google Trends, le 11 février, Temu a vu son volume de recherche exploser suite de la diffusion de sa publicité “Shop like a billionaire”, bien plus que des marques remarquées pour leur communication pendant le plus gros évènement sportif du continent américain. CeraVe, Dunkin’, Volkswagen, Reese’s, T-Mobile, ou encore Verizon émergent à peine en comparaison avec Teemu.

Pourtant, cette campagne est très loin de faire partie des campagnes Super Bowl les plus créatives de cette année. Elle ne se fait sa place dans aucun top… sauf, apparemment, en matière d’efficacité, du moins en termes de recherches générées sur Google, ce qui est un indicateur partiel de popularité comme un autre.

À noter qu’une marque semble avoir généré plus de requêtes Google que Teemu pendant le “Big Game” : il s’agit de DoorDash et de son code promotionnel à rallonge :

Une autre étude signée par l’immanquable System1, nous a donné des résultats un peu différents : pour l’efficacité à court terme, en tout cas, on ne retrouve pas cette publicité pour Temu. En revanche, on retrouve Dunkin’, Popeyes ou encore Michelob, que notre débat créa à paraitre ce jeudi, organisé avec des professionnels d’agence et un annonceur, a pourtant jugées comme plutôt mauvaises. Créativité et efficacité peuvent-elles aller de pair ? La question reste grande ouverte.