Amazon veut concurrencer frontalement Shein et Temu

Tant pis pour la planète.

Shein et Temu, ça vous parle ? Même si vous ne vous servez pas de ces sites et applications d’e-commerce chinois, vous savez certainement de quoi il est question quand ils sont mentionnés. Cette fois, pourtant, nous n’allions pas mentionner leurs faibles éthiques ou leurs millions de dollars dépensés en publicités à la créativité douteuse.

Non, le sujet d’aujourd’hui est plutôt sur Amazon, le leader mondial de l’e-commerce. Jusqu’ici, malgré leurs tentatives, les deux sites chinois n’ont pas réussi à dépasser le titan américain. Cependant, chacune de ces entreprises possède maintenant 1 % du marché en ligne américain selon Bernstein Research, un affront que le premier mondial ne semble pas prêt à laisser passer. Au contraire : Amazon , décide d’emprunter des aspects du modèle commercial à succès de ses concurrents.

Shein et Temu ont connu une croissance explosive grâce à leurs prix cassés, moyennant un temps de livraison plus long. Ceux-ci sont rendus possibles, car les produits commercialisés sont envoyés directement depuis des usines chinoises, sans intermédiaire, et d’une valeur tellement basse qu’ils échappent aux taxes douanières. Amazon souhaite donc maintenant répliquer ce modèle, selon le Financial Times, dans une marketplace distincte de son site qui proposera ces articles à prix cassé contre un délai de livraison plus long… alors même que c’est la livraison rapide qui avait fait du site en ligne un géant dans son secteur.

Mais était-ce vraiment nécessaire ? Malgré une ascension fulgurante, il semble peu probable que Temu, par exemple, puisse continuer sur sa lancée. L’application fonctionne en effet en déficit, une stratégie censée payée à la longue, mais qui n’en est pas moins dangereuse. De plus, ce timing semble mal choisi : les régulateurs européens et américains sont en effet en train de chercher des solutions pour mettre des bâtons dans les roues des deux sociétés chinoises, en les forçant à payer des taxes douanières. Il en irait de même pour Amazon, si la société allait au bout de son idée. Enfin, celle-ci est très loin de disposer du même carnet d’adresse en Chine, autant au niveau logistique que commercial.