Fast fashion : Temu, H&M et Shein dominent les conversations en ligne 

Le nouvel arrivant a grillé la priorité.

Un rapport récent d’Onclusive révèle les performances de 8 marques de fast fashion sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, mettant en lumière les dynamiques d’engagement et les tendances émergentes de ce secteur en pleine transformation… et qui semble de plus en plus difficile à contrer.

Temu : la nouvelle star de la fast fashion Temu, fondée en 2022, s’impose comme la marque la plus mentionnée sur les réseaux sociaux et les médias, avec 25,3 millions de mentions. Grâce à une stratégie innovante combinant shopping et divertissement, connue sous le nom de « shopatainment », la marque capte un fort engagement de la part des consommateurs, surpassant Shein sur certains marchés, notamment aux États-Unis.

H&M : H&M, bien établie, arrive en deuxième position avec 21,6 millions de mentions. La marque met en avant ses engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), notamment via l’utilisation de coton bio et des programmes de recyclage. Malgré ces efforts, les conversations autour de la durabilité restent minoritaires, représentant moins de 10 % des discussions sur la fast fashion.

Shein : en perte de vitesse face à Temu ? Shein, autre acteur clé du secteur, a vu ses mentions atteindre 12,8 millions, mais reste devancé par Temu en termes de popularité aux États-Unis. La marque chinoise, célèbre pour ses prix bas et sa large gamme de produits, fait face à une concurrence accrue, bien qu’elle continue d’élargir son marché, notamment avec l’acquisition de la marque britannique Missguided.

La mode éthique : un sujet encore marginal Le développement durable et les pratiques éthiques, bien que souvent évoqués dans les médias, ne représentent qu’une petite part des discussions en ligne (9,7 %). Les sujets les plus discutés incluent les composants toxiques et le recyclage, mais la majorité des consommateurs de fast fashion restent focalisés sur les prix bas et les nouvelles tendances.

Parallèlement à la fast fashion, le marché de la seconde main connaît une forte croissance. Les plateformes comme Vinted, Poshmark et Mercari dominent les discussions, représentant ensemble plus de 70 % des mentions. Ce segment attire de plus en plus de consommateurs à la recherche d’économies et d’un mode de consommation plus responsable.

Le rapport met en lumière la domination croissante de Temu dans le secteur de la fast fashion, tout en soulignant les efforts (réels ou non) des marques comme H&M pour adopter des pratiques plus durables. Sans surprise pourtant, la durabilité reste un sujet secondaire dans les discussions des consommateurs, souvent éclipsée par l’attrait des prix bas et des nouvelles collections.