Agences : voici comment atteindre l’excellence opérationnelle

Les huit pièges à éviter pour y parvenir.

Article sponsorisé par Teamleader

Votre agence connaît une croissance fulgurante depuis sa création ? Quelle prouesse ! Cela témoigne d’un travail de qualité de votre équipe et de la confiance grandissante de clients variés. Vous êtes manifestement sur le bon chemin.

Cependant, au fil de l’expansion, les opérations peuvent parfois se compliquer : manque de ressources en interne pour de nouveaux projets, défis d’efficacité, déséquilibre entre budget, performance et facturation… En somme, des défis aussi vertigineux que l’Everest ! Ils peuvent potentiellement affecter vos résultats, vos profits, l’harmonie de l’équipe, sans oublier votre sérénité.

Comment prévenir ou surmonter ces obstacles ? Teamleader aborde justement tous ces sujets dans un nouveau livre blanc. Vous y trouverez des solutions à huit des problèmes opérationnels les plus couramment rencontrés par les agences en plein essor. Pour vous accompagner, Teamleader, en tant que solution CRM / gestion de projet / facturation utilisée par plus de 4000 agences en Europe, a recueilli des témoignages auprès d’agences prestigieuses dans le cadre de sa web-série Agency Life, mais aussi auprès de Wouter Snieders et Luk Vloemans, respectivement consultant en stratégie de vente et chef de produit chez Teamleader. Le tout, pour vous guider vers l’excellence opérationnelle !

Sommaire

Cet ebook vous expliquera comment remporter les huit batailles que tout dirigeant.e d’agence peut rencontrer :

Chapitre 1: « On n’a pas assez de mains pour tout faire ! »

1. « Il y a toujours trop ou trop peu de travail, jamais de juste milieu. »

2. « Une journée type ? C’est simple : le chaos total. L’efficacité ? On en est loin. »

3. « Notre qualité – et notre réputation – pâtissent de notre croissance. »

4. « La composition de nos équipes ne nous convient plus. »

Chapitre 2 : « Entre budget, performance et facturation, qui parvient encore à suivre ? »

1. « Nous perdons de l’argent avant même que l’offre n’ait été émise. »

2. « Des feuilles de temps correctes ? Je dois supplier pour que ce soit le cas. »

3. « Je remarque souvent des enregistrements du temps de travail incohérents. »

4. « Il arrive souvent que l’on oublie ou que l’on rédige mal nos factures. »

Aperçu de l’ebook