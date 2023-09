L’appel à un IAmi, premier épisode du podcast Agency Life saison 3 par Teamleader

IA au sein des agences : où en sommes-nous en cette rentrée 2023 ?

Le podcast incontournable des professionnels de la communication, Agency Life, est de retour pour une 3ᵉ saison placée sous le signe de la réinvention. Centré sur les coulisses des agences parisiennes de communication, ce rendez-vous audio se propose de mettre en lumière les débats animant la sphère publicitaire de la capitale.

Ainsi, chaque épisode de cette saison promet d’aborder une problématique fraîche et pertinente. La nouvelle approche ? Laisser les invités se prêter au jeu du brainstorming en direct. Cette démarche renouvelée est d’ailleurs parfaitement incarnée par le titre évocateur de cette nouvelle saison : « C’est quoi le brief ? ».

Pour l’épisode inaugural intitulé « L’appel à un IAmi », la parole est donnée à des pointures du secteur. Le podcasteur et ancien communicant Grégory Pouy échange avec Jonathan Mignot, directeur de création chez FutureBrand, et Sacha Bury, Chief Strategy Officer chez Wavemarker. Ensemble, ils explorent les méandres de l’Intelligence Artificielle : son utilisation en agence, ses impacts sur les plans économique et humain, ainsi que les perspectives d’avenir de cette technologie.

L’épisode est à écouter sur toutes les bonnes plateformes du marché.