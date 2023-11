RSE, semaine de 4 jours en agence, big idea et diversité : écoutez les nouveaux épisodes du podcast Agency Life par Teamleader

À découvrir de toute urgence.

Fin septembre, nous vous présentions le 1ᵉʳ épisode de la 3ᵉ saison de Agency Life, le podcast de Teamleader, une solution incontournable pour les agences de communication. Centré sur les coulisses des agences parisiennes, ce rendez-vous audio se propose de mettre en lumière les débats animant la sphère publicitaire de la capitale.

Ainsi, chaque épisode de cette saison promet d’aborder une problématique fraîche et pertinente. Et pour y parvenir, l’hôte du podcast, Grégory Pouy, laisse les invités se prêter au jeu du brainstorming en direct. Cette démarche est d’ailleurs parfaitement incarnée par le titre évocateur de cette nouvelle saison : « C’est quoi le brief ? »

Depuis notre précédent article, 4 nouveaux épisodes d’Agency Life sont sortis. RSE, semaine de 4 jours, big idea ou recrutements favorisant la diversité, les thèmes de ces épisodes sont passionnants. Nous vous en recommandons vivement l’écoute.

Voici un aperçu des épisodes :

Épisode 2 : « Un métier d’avenir »

Cet épisode se penche sur l’impact croissant de la RSE sur les pratiques commerciales et la réputation des agences. Grégory Pouy engage un dialogue avec Benjamin Lepoutre (Creative Lead chez MRM Paris), Frédéric Cronenberger (PDG de Novembre), et Sophie Delcourt (Strategy Manager chez Havas Media). Ils explorent comment la RSE pourrait transformer les professions de la communication d’ici 230, une réflexion sur l’évolution et l’adaptation des métiers face aux changements sociétaux.

Épisode 3 : « Le temps élastique »

Abordant la question de la semaine de travail de quatre jours, soutenue par plus de 62 % des Français (selon l’Observatoire des rythmes de travail), cet épisode s’attaque à la réorganisation du temps de travail. Grégory Pouy discute avec Mathieu Galloux (directeur associé chez Addiciton Agency), Côme Jacobée (président chez belazar), et Loïc Quenault (directeur de la communication chez Pixelis) des défis et des avantages de la flexibilité au travail, un sujet d’actualité brûlant dans de nombreuses entreprises.

Épisode 4 : « Un recrutement atypique »

La diversité des profils professionnels est essentielle pour les agences. Grégory Pouy s’entretient avec Maud Remillet (responsable recrutement chez Media Monks Paris) sur les meilleures pratiques pour attirer et retenir des talents atypiques. L’épisode se concentre sur l’importance de la diversité de pensée et d’expérience dans les équipes créatives et sur les stratégies innovantes pour recruter ces profils uniques.

Épisode 5 : « Une idée en or »

Cet épisode s’intéresse à la genèse et au développement des idées créatives dans le monde de la publicité. Grégory Pouy converse avec Anaïs Guillemane Mootoosamy (directrice générale en charge des stratégies chez W) et Alain Picard (président de l’agence Apollon). Ils discutent de la manière dont les idées innovantes sont reconnues et valorisées dans le secteur, un aspect crucial pour toute agence cherchant à marquer les esprits et à se démarquer.

Les épisodes d'Agency Life sont à écouter sur toutes les bonnes plateformes du marché.