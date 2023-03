Focus sur la websérie Agency Life, une déclaration d’amour aux agences

Article sponsorisé par Teamleader

Quelle est l’approche qui permet de gagner un maximum de pitchs ? Quels sont les KPIs indispensables au sein d’une agence ? Comment mettre en place un nouveau pipeline de vente ? Comment éviter de tomber dans les pièges opérationnels ? Autant de questions auxquelles la websérie Agency Life répond, saison après saison, grâce aux témoignages de dirigeants d’agences, que ce soit en France ou en Europe.

Pour en savoir plus sur cette initiative à la granularité exceptionnelle – toutes les préoccupations des dirigeants d’agences sont adressées – nous avons aujourd’hui rendez-vous avec Peter van Wijnaerde, directeur du brand studio de Teamleader, à l’origine de ce programme. En tant qu’éditeur de solutions CRM / gestion de projet / facturation utilisées par plus de 4 000 agences en Europe, Teamleader est aux avant-postes des mutations du marché.

À qui s’adresse Agency Life, votre websérie ?

Peter van Wijnaerde : Nous avons créé Agency Life pour les dirigeants qui pilotent les agences au quotidien. Nous avons remarqué qu’il existait peu contenu sur les aspects opérationnels d’une agence. En effet, les agences sont très orientées clients, elles parlent de créations et de nouvelles stratégies. Tout comme Teamleader, qui est également très axé sur les clients et, en particulier, se préoccupe de ce qui permet à une agence de fonctionner correctement : les opérations.

C’est pourquoi, si vous êtes un dirigeant, vous vous demandez parfois ce qu’il faut pitcher et ne pas pitcher, comment gérer votre planification ou optimiser les bénéfices des projets… que de questions chaque jour ! Vous devriez trouver des réponses dans les nombreux entretiens et panels que nous avons eus avec d’autres dirigeants d’agences dans le cadre de notre programme Agency Life.

Pourquoi avoir opté pour ce format, la websérie, et ce sujet, les agences ?

P.V.W : L’idée centrale est que nous ne souhaitons pas dicter aux agences comment elles sont supposées gérer leur boutique. Nous préférons demander à d’autres agences d’exprimer leur point de vue sur le sujet.

Nous sélectionnons un sujet en amont et le présentons à un groupe diversifié d’agences afin d’obtenir les réponses couvrant autant d’angles que possible. Nous présentons le contenu dans une websérie, tandis que les connaissances et apprentissages issus de ces discussions sont rassemblés dans des livre blancs et des articles de blogs. Enfin, certains insights recueillis lors de ces échanges sont directement intégrés à notre roadmap produit.

Dans d’autres pays, nous explorons les podcasts en tant que medium, il semble qu’il y aura également un podcast Agency Life vers la fin du mois de mai pour la France.

Quels ont été les grands enseignements des précédentes saisons d’Agency Life ? Avez-vous été surpris par les agences interrogées ?

P.V.W : Oui, agréablement surpris. Lorsque nous définissions les sujets pour lesquels nous voulions interroger les agences, nous avions parfois l’impression d’aller trop loin.

« Avez-vous une idée de ce que vous dépensez pour vos préventes ?« , « Quand dites-vous non à votre client ?« , « Quand vous envisagez une fusion avec une autre agence, quels sont les critères ?«

À notre grande surprise, les premières tables rondes à ce sujet se sont très bien déroulées, les dirigeants d’agences semblaient apprécier l’occasion de parler de ces sujets avec leurs pairs. Tout comme nous apprenions d’eux, ils apprenaient aussi les uns des autres.

Cela a aussi confirmé notre sentiment premier qui est, qu’il ne semble pas exister assez de contenus sur ces sujets.

Quels sont les résultats de cette campagne ?

P.V.W : Il s’agit d’une campagne de leadership éclairé. À travers cette campagne, nous souhaitons nous affirmer auprès des agences, ce que nous sommes, et que nous sommes là pour continuer à les accompagner et à les écouter.

Lorsque nous entrons en contact avec une agence grâce à Agency Life, nous sommes accueillis comme un interlocuteur crédible, et pas seulement comme un éditeur de logiciels qui souhaite leur vendre quelque chose. Nous partageons avec nos clients leurs préoccupations.

Quel sera le thème de la prochaine saison d’Agency Life ?

P.V.W : Nous publierons une nouvelle saison en mai, qui approfondira les opérations d’une agence et au-delà.

La planification des capacités, la tarification des idées, le recrutement pour une réelle diversité, ne sont que quelques-uns des sujets qui seront abordés.

Dans cette saison, vous interrogez aussi bien des responsables d’agence de France, de Belgique ou des Pays-Bas. Observez-vous des similarités entre les agences européennes, ou chaque marché national est à part ?

P.V.W : Oui, nous avons tendance à remarquer qu’il y a peu de différences entre agences, quel que soit le pays où elles opèrent leurs activités. Il y a certains clichés que nous pensions rencontrer, mais ils s’avèrent ne pas être entièrement vrais. Toutes les agences placent l’alchimie avec les clients au premier plan, elles ont juste une désignation différente pour cela. Et toutes, considèrent le déjeuner client comme un moment clé pour renforcer cette relation.

Plus sérieusement, nous n’observons pas de différence fondamentale entre les pays, il s’agit des mêmes préocupations avec des appellations différentes. Cela ne devrait pas être une surprise car les agences ne s’arrêtent pas aux frontières ! D’ailleurs, je vais emprunter cette question pour une prochaine interview, et la poser à l’un des groupes internationaux d’agences.

Après avoir interrogé tant d’agences, avez-vous identifié des grands défis ou mutations pour ce secteur dans les mois à venir ?

P.V.W : La particularité unique des agences est qu’elles sont, par essence, conçues pour résoudre les problèmes de leurs clients. Elles ont traversé des moments difficiles ces deux dernières années dans le contexte de la Covid, et le climat économique actuel n’est pas au top de sa forme. Cependant, en regardant les chiffres, les agences semblent se maintenir assez bien pendant ces crises. Nous craignions qu’il se produise ce qui s’était passé lors de la crise précédente, or ce n’est pas (encore) arrivé. Au contraire, nous avons de nouveau constaté une croissance du marché.

Plus important encore, lorsque ces nombreux sujets sont abordés, les dirigeants d’agences commencent toujours par parler de l’humain et des talents ; comment les recruter et les garder à bord. Certaines agences citent même cela comme le facteur le plus important pour croître et répondre aux demandes de leurs clients.