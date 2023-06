Ebook : Le guide des KPIs et de la recherche de données en agence

Adieu Excel, place au reporting efficace !

Article sponsorisé par Teamleader

Vous êtes un(e) dirigeant(e) d’agence et les données vous submergent ? Les fichiers Excel s’accumulent et les KPIs cruciaux vous échappent ? Pas de panique. Ce nouvel e-book signé Teamleader vous aidera à mieux piloter votre agence.

Préparez-vous à explorer le monde du reporting centralisé, déchiffré et démystifié par trois experts de Teamleader en compagnie de dirigeant(es) d’agences : Côme Jacobée (belazar), Margaux Rogot (Noiise) ou encore Franck Bennardi (Biggerband).

En leur compagnie, plongez dans l’univers des données et faites un voyage fascinant, de la matière brute à la clarté lumineuse du reporting centralisé. Vous apprendrez à déceler un reporting de piètre qualité, à identifier les KPIs à suivre comme le lait sur le feu, à choisir les outils qui feront de votre agence un havre d’efficacité, et pour finir, à réussir l’intégration de ces indicateurs et de leur suivi dans vos processes.

Alors, prêts à entrer dans la danse du reporting centralisé ? Ne tardez plus, téléchargez cet ebook sans plus attendre. Et que la force des data soit avec vous !

Sommaire

1. Mes données sont en pagaille : comment reconnaître un mauvais reporting ?

2. Que faut-il mesurer ?

3. Les meilleurs outils pour votre agence

4. L’implémentation, pas à pas

5. Ce que le reporting centralisé peut apporter à votre agence

Aperçu de l’ebook