Timothée Chalamet se languit qu’Apple TV+ fasse appel à lui

Cha le met en colère.

La plateforme de streaming d’Apple a fait peau neuve, son contenu s’est étoffé, mais rien n’y fait. Dans le dernier spot de la marque – chapeauté par son historique partenaire TBWA\Media Arts Lab et réalisé par Tom Kuntz – Timothée Chalamet est d’humeur bien maussade à l’idée de ne pas figurer, lui aussi, sur le catalogue stellé d’Apple TV+. On compatit.

Lancé officiellement en France le 1er novembre 2019 au prix attractif de 4,99 € / mois (6,99€ / mois de nos jours), le service de streaming de la grande pomme propose des créations originales magnifiées par le gratin hollywoodien comme le trio gagnant DiCaprio, De Niro et Martin Scorsese bientôt réunis dans Killers of the Flower Moon, Gary Oldman dans Slow Horses ou encore Will Smith dans le poignant Emancipation… bref, de quoi se prendre une sacrée claque (cinématographique).

Alors évidemment, s’il devait y avoir une étoile au 7e ciel du 7e art qui convoite autant l’univers Apple en ce moment, c’est bien un jeune artiste aussi “bankable” que monsieur Chalamet. Le film de 1 min 38 met en scène l’acteur de Call Me by Your Name en proie à la solitude et prêt à tout, jusqu’à la prison, pour faire partie du contenu exclusif d’Apple TV+. No stress Timmy, un certain Jon Hamm – Don Draper himself – s’était également plaint l’année dernière de ne pas en être et il a fini par faire partie du casting de la saison 3 de The Morning Show. Ce n’est rien d’autre qu’un coup de communication efficace de la part de la marque à la pomme. Et un aperçu de la prochaine star qui rejoindra son line up ?