L’IA d’Apple prend vie avec Bella Ramsey

Apple introduit les dernières fonctionnalités de son Apple Intelligence pour l’iPhone 16 et iPhone 16 Pro dans une campagne pleine d’humour signée TBWA\Media Arts Lab. Portée par l’actrice Bella Ramsey, connue pour Game of Thrones et The Last of Us, la série de trois spots montre avec finesse comment cette IA peut vous “sauver”. Que ce soit pour résumer un e-mail non lu, retrouver le nom d’une personne rencontrée récemment, ou même honorer la mémoire d’un poisson rouge.

Réalisée par David Shane, lauréat d’un Emmy, et mise en lumière par le directeur de la photographie Erik Messerschmidt, récompensé aux Oscars, la campagne met en avant les mises à jour d’Apple Intelligence comme une version encore plus performante de Siri. Le tout est rythmé par un clin d’œil musical au titre Genius de Krizz Kaliko, apportant une touche finale à ces scènes du quotidien.

Déployée en télévision, YouTube, cinéma et les réseaux sociaux, cette campagne démontre une nouvelle fois la capacité d’Apple à allier technologie de pointe et storytelling accessible – toujours plus que ses derniers modèles, en tout cas.