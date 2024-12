Away s’amuse avec la tendance des sosies de stars

Fausses stars, vraies valises.

Vous avez certainement dû entendre parler du dernier phénomène, aussi trivial que ludique, qui agite les rues américaines et les conversations en ligne ? Il s’agit de la recherche du sosie de star parfait.

Ces dernières semaines, la foule new-yorkaise a tenté de trouver le meilleur sosie de Timothée Chalamet. Ce dernier a même eu la malice et le second degré nécessaire pour se rendre à ce concours, et donner son avis sur ce qui serait le meilleur reflet de sa personne.

Vint ensuite l’élection très médiatisée du meilleur « lookalike » de Jeremy Allen White, ici dans son rôle de chef dans The Bear.

Il n’en fallait pas moins pour qu’Away, la plus célèbre DNVB de bagagerie, imagine une campagne social media mettant en scène 3 sosies de Timothée Chalamet, de Jeremy Allen White et de Dev Patel. Le message : « Même les sosies voyagent avec l’original ».

Cela ne remportera probablement pas un Lion à Cannes, mais cela nous a fait sourire. Et c’est déjà cela, par les temps qui courent.