15 créatifs français nommés jurés des D&AD Awards 2025

Un moisson de crayons à la clé ?

Chaque année, les D&AD Awards célèbrent l’excellence créative à travers le monde. Pour leur 63ᵉ édition, l’organisation britannique vient de dévoiler la liste des 300 experts internationaux qui auront la lourde tâche de départager les meilleures campagnes et productions de l’année. Parmi eux, 15 professionnels français feront le déplacement à Londres du 18 au 22 mai 2025 pour participer aux sessions de live judging.

Répartis en 44 catégories, ces 300 jurés examineront les projets les plus marquants issus des industries créatives : design, publicité, film et entertainment. Leur mission ? Récompenser l’innovation et l’audace, tout en maintenant les standards qui font la réputation des D&AD Awards.

Les créatifs français sélectionnés cette année :

Rebecca Rice Mathematic Jury Animation Hélène Ségol La Pac Jury Casting Romain Chassaing Réalisateur Jury Cinematography Thomas Angerer BeInfluence Europe Jury Creator Content Stéphane Xiberras BETC / Havas Global Creative Council Jury Direct Alexander Kalchev DDB Paris Jury Direction Nicolas Larrouquère Collectiv Jury Editing Marco Venturelli Publicis Conseil Jury Entertainment Antonin Jacquot Marcel Worldwide Jury Film Chloé Mencarelli Illustratrice & Motion Designer Freelance Jury Illustration Paul Gruber Mazarine Jury Luxury François Rousselet DIVISION Jury Music Videos Faustin Claverie TBWA\Paris Jury Photography Charlotte Marmion ICONOCLAST Jury Production Design Guillaume Marien Mathematic Jury Visual Effects

Le D&AD Festival se tiendra en parallèle des délibérations, avec des conférences, tables rondes et masterclasses animés par des créatifs de renom. Les lauréats des Pencils, l’une des distinctions les plus convoitées du secteur, seront révélés lors de la cérémonie de remise des prix le 22 mai 2025 au Southbank Centre de Londres.

En 2024, la France s’était illustrée avec 75 Pencils remportés, affirmant son statut de place forte de la création publicitaire. Reste à voir si cette édition 2025 confirmera cette dynamique.

Les grandes dates des D&AD Awards 2025 :

– 12 mars : Clôture des inscriptions

– 31 mars – 1er mai : Jugement en ligne

– 18 – 21 mai : Jugement en présentiel à Londres

– 21 – 22 mai : D&AD Festival

– 22 mai : Cérémonie des D&AD Awards