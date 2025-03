Take your time.

Schweppes lance une nouvelle campagne intitulée « Take your time », imaginée par TBWA\Paris, qui raconte l’histoire d’Ava, une astronaute en mission sur Mars, décidant de suspendre le temps pour savourer un Schweppes avant de faire son premier pas. Cette saga cinématographique met en lumière l’idée de ralentir dans un monde en accélération, avec une série d’épisodes suivant différents produits Schweppes. La production a rassemblé une équipe de talents du cinéma, comme le directeur de la photographie de Gladiator et le chef décorateur de Star Wars, pour offrir une expérience visuelle immersive.

La musique de la pub Schweppes 2025 dans l’espace est une adaptation a cappella de Space Oddity de David Bowie, par la chanteuse Chloé Cassandre.

La pub Schweppes 2025

La musique de la pub Schweppes dans l’espace