McDonald’s vend des nuggets à l’unité en Suisse

C’est la fin de la guerre du dernier nugget.

McDonald’s célèbre les 40 ans de son iconique Chicken McNugget d’une manière inédite : en offrant aux clients la possibilité d’acheter des nuggets à l’unité. Cette campagne, conçue avec TBWA\ Suisse, s’inspire de l’analyse mathématique des formats de vente habituels de McNuggets et joue sur le concept du partage. Pour 1, 20 franc suisse (environ 1,27 euros) par nugget, les clients peuvent désormais choisir exactement le nombre de nuggets qu’ils désirent, une alternative à la boîte de quatre pour 4,80 francs suisses. Disponible pour une durée limitée, cette offre originale promet de changer la façon dont les consommateurs apprécient ce classique de la restauration rapide.

La collaboration entre McDonald’s et le groupe de K-Pop BTS, lancée aux États-Unis le 26 mai 2021, a créé un engouement sans précédent autour de la marque. L’offre limitée BTS Meal s’est rapidement retrouvée sold-out dans tous les McDonald’s, tandis qu’un Chicken McNugget provenant de ce menu s’est vendu près de 100 000 dollars sur eBay, ressemblant à un personnage du jeu Among Us.

Ce phénomène soulève une question qui agite la toile depuis des années : pourquoi certains nombres de nuggets sont-ils mathématiquement impossibles à acheter ? Cette curiosité est expliquée par le “Chicken McNugget Theorem”, une application ludique d’un problème mathématique du 19e siècle. Le théorème démontre qu’avec les formats de vente standards, il est impossible d’acheter certains nombres spécifiques de McNuggets, une illustration fascinante de la manière dont les mathématiques s’entremêlent avec la culture populaire et les stratégies marketing. Sauf qu’avec ce nouveau format de McNugget à l’unité, le théorème en devient obsolète… Notre vie est décidément passionnante.