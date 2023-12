ALDI avance la date de Noël d’un jour 

À la rencontre d’un Père Noël incognito.

Comme ses confrères de la grande distribution, ALDI se prépare à égayer les fêtes de fin d’année avec sa nouvelle campagne publicitaire, intitulée « Noël avant Noël », diffusée depuis ce dimanche 3 décembre. Cette année, ALDI mise sur le thème des contes pour célébrer la magie des fêtes en compagnie d’un Père Noël légèrement en avance sur son calendrier de livraisons de cadeaux.

Dans ce spot de 80 secondes conçu par TBWA\Paris, le Père Noël – undercover – décide de prendre un peu d’avance pour profiter du Réveillon et cuisiner pour ses proches, en choisissant des produits ALDI pour son festin de Noël. Cette campagne 360° affirme que les produits du distributeur allemand sont incontournables, même pour une telle occasion et même pour le Père Noël, et vise à renforcer la considération de la marque parmi les consommateurs pour leurs achats de Noël tout en préservant leur budget… l’un des arguments les plus utilisés de ces derniers temps, et aussi celui qui intéresse le plus le public en cette période de fêtes.

La saga publicitaire d’ALDI continue avec une revisite du conte du Père Noël, le montrant désireux de profiter pleinement du réveillon. Anne-Marie Gaultier, directrice de la communication & du marketing chez ALDI France, explique que cette nouvelle campagne vise à montrer que les consommateurs peuvent réaliser un délicieux repas de fête tout en préservant leur budget, même en période de forte inflation et de contraintes budgétaires.

La campagne sera diffusée sur les grandes chaînes de télévision nationales, ainsi que sur divers autres canaux tels que la VOL (video on demand), le digital, la presse, et pour la première fois au cinéma. MOGUL, du groupe TBWA, accompagne également la déclinaison de la campagne sur les réseaux sociaux avec un contenu incarné par le Père Noël.