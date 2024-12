Noël à tout prix.

À l’arrivée des fêtes, le mieux qu’on puisse espérer, c’est que tout se passe bien. Encore plus quand vous êtes l’hôte de cet évènement annuel, un rôle qui implique de grandes responsabilités… car vous êtes responsable de tous vos convives. Heureusement, avec Aldi, pas besoin de vous inquiéter : vous passerez un bon Noël, et tous vos invités aussi.

La musique de la pub Mauvais rêve d’Aldi pour Noël 2024 est How the Story Goes, de Ge Filter Fish.

La pub Mauvais rêve d’Aldi pour Noël 2024

La musique de la pub Mauvais rêve d’Aldi pour Noël 2024