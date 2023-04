NFT : Nike lance ses Our Force 1 (OF1), ses premières sneakers virtuelles co-créées avec la communauté

Pardon, on ne dit plus NFT mais “collection virtuelle”.

Tout le monde connaît le logo absolument iconique de Nike, et les rumeurs qui accompagnent sa création. Et chacun y va de son petit nom pour en parler. En France, ce serait la virgule de Nike ; dans les pays anglophones, ils ont opté pour le swoosh. Voilà d’où vient le nom de la nouvelle communauté de Nike, qui héberge les créations virtuelles (des NFT sur la blockchain Polygon) de Nike : .SWOOSH.

Certains d’entre vous se rappelleront sûrement que cette initiative n’est pas si récente. En effet, le site .SWOOSH a été lancé pour la première fois en 2022, et le voilà maintenant actif pour de bon. Sa première collection virtuelle nommée Our Force 1, OF1 pour les intimes, créée en collaboration avec la communauté, sera disponible à partir du 8 mai… Mais seulement pour une fraction des membres de .SWOOSH, choisis au hasard. En effet, ces rares gagnants – et membres donc de la “whitelist” – auront accès à des posters uniques, chacun menant vers la vente de cette collection digitale constituée de deux boîtes (“boxes”), chacune à 19,82 dollars (une référence à l’année de lancement des toutes premières Air Force 1). L’une d’elle, la Classic Remix box, permettra à ses acheteurs de gagner une paire de Air Force 1 en NFT – pardon, création virtuelle – parmi les sorties favorites entre 1982 et 2006, avec la possibilité de gagner une paire unique avec un aspect nostalgique, tandis que la New Wave box sera dédiée à celles sorties depuis 2007, avec une paire surprise à l’aspect futuriste. Dans les deux boîtes, il sera également possible de gagner une paire d’Air Force 1 parmi les quatre paires gagnantes co-créées par la communauté.

Pas d’inquiétude pour ceux qui ne seraient pas sélectionnés, mais tout de même intéressés par ce “mint” qui ne dit pas son nom : l’accès sera élargi à tous les membres de .SWOOSH le 10 mai. Tout ce que vous avez à faire est alors de vous inscrire dès maintenant. Une fois votre box obtenue, la plateforme vous notifiera quand vous pourrez ouvrir votre acquisition. Vous recevrez également un modèle d’Air Force 1 en 3D, vous permettant d’exprimer votre créativité si l’envie vous en prend. La marque a aussi précisé que d’autres fonctionnalités et bénéfices, comme des produits physiques exclusifs ou des expériences, seraient introduits sur la plateforme au fur et à mesure.

Après le rachat de RTFKT par Nike, les baskets NFT émergeant d’une collaboration entre les deux marques et les hoodies ailés de la même origine, et maintenant, les “créations virtuelles” en vente sur .SWOOSH, il apparait de plus en plus clair que Nike compte bien ne pas se confiner au réel et tente d’investir le virtuel. Et pour cause : le monde virtuel n’est encore possédé par personne, et il pourrait bien être le monde du futur. L’histoire a montré par le passé à quel point manquer le coche des nouvelles technologies pouvait coûter cher aux marques, et combien cela pouvait rapporter aux premières à s’y attaquer. Il semblerait bien que Nike soit déterminé à ne laisser personne lui passer devant.

D’autres grandes marques ont bien sûr tenté de se saisir du monde virtuel, comme Porsche qui a lancé une collection de NFT qui donnerait aux acheteurs accès à des évènements et du merch exclusif (ça vous rappelle quelque chose ?) Cependant, la différence majeure entre ces deux lancements se trouve dans le prix : Porsche a lancé ses NFT pour 1500€ pièce, générant nombre de mécontentements, malgré des ventes records pour plus de 3 millions d’euros.

Petit arrêt sur image sur les lancements de projets Web3 par des Corporates. Ci-dessous, la liste des lancements réussis 👍 et des flops 👎, avec 4 facteurs clés de succès au regard de notre expérience de @playstables #NFT #Web3 #Studiohttps://t.co/w34Fyk4zQ5 pic.twitter.com/X76LaCQaOm — Patrick Amiel (@patamiel) April 12, 2023

À voir si Nike, LA marque des compétiteurs, réussira à dépasser ce montant.