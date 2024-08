Nike et LEGO unissent leurs forces

Air Brick One.

Nike et le groupe LEGO s’associent dans le cadre d’un partenariat pluriannuel visant à rapprocher sport et créativité. Le but ? Encourager les enfants du monde entier à mettre à profit leur imagination et leurs capacités physiques.

Dès l’année prochaine, ce partenariat promet de dévoiler une gamme de produits, de contenus et d’expériences co-brandés, mariant l’énergie du slogan « Just Do It » de Nike à la créativité emblématique des briques LEGO.

« Chez Nike, nous croyons au pouvoir du sport pour faire avancer le monde, et cela commence par les enfants », déclare Cal Dowers, vice-président de Global Kids au sein de Nike. « Nous nous engageons à créer un avenir plus accessible et inclusif qui inspire les enfants de tous âges et de tous niveaux à être plus actifs. Ensemble, avec le groupe LEGO, nous sommes ravis d’inviter tous les enfants à une nouvelle vision du sport et du jeu créatif. »

Le groupe LEGO a révélé qu’un tiers des enfants disposent de moins de trois heures de jeu par semaine, et que seulement un enfant sur cinq atteint le niveau d’activité physique recommandé par l’OMS. De plus, 59 % des parents interrogés lors d’une autre enquête menée par le groupe LEGO ont exprimé leurs inquiétudes quant au manque de temps de jeu ou d’accès à des activités ludiques pour leurs enfants.

« Au sein du groupe LEGO, nous croyons au pouvoir du jeu pour inspirer et développer les bâtisseurs de demain », déclare Alero Akuya, vice-président du développement de la marque au sein du groupe LEGO. « En combinant la créativité du jeu LEGO avec l’énergie et la passion du sport, nous voulons inspirer aux enfants de nouvelles façons de jouer et d’être créatifs. Nous sommes ravis de nous associer à NIKE, Inc. dans cette aventure et d’aider à réimaginer la façon dont le jeu créatif et le sport peuvent s’unir. Ensemble, nous créerons des expériences uniques qui engageront et enthousiasmeront les enfants du monde entier, les incitant à explorer leur imagination. »

Quels produits émergeront de ce partenariat ? Des sets LEGO où l’on reconstitue la finale de basket-ball de Paris 2024 opposant la France aux USA par exemple ? Des sneakers emblématiques de Nike à assembler en LEGO ? Des personnages LEGO arborant le Swoosh ? Des tenues ou sneakers Nike reprenant les briques LEGO ? Nul doute que ces deux marques sauront nous surprendre avec des produits totalement inattendus.