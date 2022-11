Sweet Punk remporte le Top 5 Scan Book d’octobre avec WWF France

Nouvelle agence, nouvelle plateforme.

Sweet Punk est la grande gagnante du Top 5 Scan Book d’octobre 2022. L’agence a cumulé 2770 points pour le thriller audio politique de WWF France.

Après avoir glissé les Français dans la peau du président de la République pour les sensibiliser au changement climatique via une application, l’ONG WWF France explore cette fois-ci une nouvelle plateforme : les podcasts de la catégorie thread horreur. Petite particularité : au lieu de parler d’histoires atroces (mais fascinantes) de criminels en tous genre, le duo s’est focalisé sur un autre type de crime : la déforestation. Intitulé « Classé-F », cette série audio pensée comme un thriller se veut ludique et moins moralisatrice – en mêlant fiction et faits réels. Le podcast composé de six épisodes est disponible sur toutes les plateformes digitales (Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Youtube).

Une manière différente pour WWF de sensibiliser le grand public à l’importance de la préservation des ressources naturelles. Il y a quelques années, l’association lançait un défi – simple mais pas évident – sur Fortnite, en interdisant d’utiliser les ressources naturelles mises à disposition dans la partie.

Le premier épisode