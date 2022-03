WWF vous glisse dans la peau du président de la République

Le quinquennat le plus court de l’histoire.

Le changement climatique s’accentue, et entraîne avec lui le déclin de la biodiversité. Aujourd’hui, il est plus que jamais nécessaire de réduire l’empreinte écologique de la France pour lutter contre cette catastrophe environnementale. Mais à l’heure actuelle, aucun des précédents présidents français n’est parvenu à le faire.

C’est la raison pour laquelle, à deux semaines du 1er tour des élections présidentielles, WWF France appelle – encore une fois – les politiques à réagir face à cette catastrophe climatique qui frappe à nos portes. En février, l’association avait proposé de leur soumettre un « passe climatique » – autrement dit, un passe réservé aux décideurs politiques, les obligeant à respecter les objectifs écologiques de la France. Ainsi, ce passe déterminerait si les choix des décideurs politiques contribuent ou non à faire progresser la France vers ses objectifs de réduction d’émissions de CO2 et de protection de la biodiversité.

Afin que le maximum de Français comprennent la nécessité d’un tel passe dans le pays, WWF France et son agence Steve ont imaginé « Call me President » : un jeu de simulation qui invite les Français à prendre les commandes du pays en se glissant le temps de quelques heures dans la peau du président de la République, réalisant ainsi l’impact qu’une décision politique peut avoir sur l’environnement.

En tant que joueurs, vous allez être sollicités de tous les côtés par les ministres et les journalistes. Vous allez devoir faire face aux situations de crise et aux protestations civiles. Vous devrez savoir prendre des décisions qui influeront sur l’avenir de notre pays. Le but étant de savoir prendre les meilleures décisions politiques et maintenir ses indicateurs au vert – et donc, faire reculer au maximum le jour du dépassement des ressources de la Terre (en 2021, nous avons passé 5 mois dans le rouge). S’ils triomphent, les joueurs obtiendront le fameux passe climatique.

Cette application ludique et interactive permet aux Français d’accéder aux coulisses du gouvernement et des décideurs politiques. Ils comprennent ainsi mieux pourquoi l’environnement doit être au cœur des décisions politiques actuelles et futures, mais cela leur permet également d’avoir un aperçu sur la gestion de la santé, de l’économie, ou encore de la situation géopolitique dont devront faire face le ou la prochain(e) président(e) de la République.