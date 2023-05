Sweet Punk se hisse au sommet du Top 5 Scan Book d’Avril

Une réussite qui, elle, n’a pas été fabriquée de toute pièce.

L’agence Sweet Punk domine le Top 5 Scan Book d’avril avec un score total de 2910 points pour Avec l’Industrie, une organisation qui vise à améliorer l’image de l’industrie auprès des jeunes. Mérité.

L’agence parisienne doit sa victoire à sa campagne de communication 360 qui s’articule autour de la signature de marque « Avec l’Industrie, on a un avenir à fabriquer », mettant en avant la créativité et l’innovation dans l’industrie. La marque, soutenue par l’opérateur de compétences OPCO 2i, revendique ici son renouveau en adoptant une identité énergique qui transporte le public dans une atmosphère numérique à la fois contemporaine et innovante. L’univers créé vise à se démarquer des idées préconçues du secteur. Le discours a été enrichi en utilisant une variété de motifs hétéroclites. Les systèmes graphiques sont tous distinctifs et facilement identifiables en tant qu’ensemble cohérent. L’iconographie, quant à elle, véhicule les valeurs humaines et collectives qui sont chères à l’entreprise.

La campagne a été lancée lors de la Semaine de l’Industrie et a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et les canaux de communication de l’organisation. Les affiches sont actuellement visibles dans les gares et les villes et sont accompagnées d’une campagne display sur des sites généralistes tels que L’Usine nouvelle et L’Étudiant.

Le film de 45 secondes, quant à lui, a bénéficié d’un plan média TV + cinéma sur l’ensemble du territoire.