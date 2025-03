Le Creaverse de Franck Annese, SO PRESS : « Associe-toi avec des gens qui bossent avec toi, pas avec des gens qui te regardent bosser »

Que des numéros 10 dans sa team.

Bienvenue dans le Creaverse, la rubrique qui explore l’univers créatif des esprits derrière les – meilleures – campagnes publicitaires, mais pas que. À chaque épisode, nous plongeons dans les sources d’inspiration, les méthodes et les idées parfois insolites qui alimentent les créatifs et créatives d’un secteur en perpétuelle évolution.

Pour ce 7e épisode, Franck Annese, le meneur de jeu de SO PRESS – dont les titres SO FOOT, SOCIETY, SOFILM, SO GOOD, L’ÉTIQUETTE ou TAMPON vous sont désormais familiers – mais aussi des sociétés de production SOVAGE et ALLSO et du label indie Vietnam, nous offre un voyage au sein de sa galaxie foisonnante. S’y mêle beaucoup de majuscules, des rencontres décisives, l’étoile rock Elliot Smith, un dramaturge grec et des pépites publicitaires vintage.

Et l’univers dans lequel cette galaxie gravite ne cesse de s’étendre : parés au décollage ?

C’est un matin gris d’avril, Paris entame son 5e mois d’hiver entre quelques minutes d’ensoleillement éparses, votre boîte mail déborde, et vous n’êtes pas satisfait de la couverture du prochain Society. Vous cherchez une nouvelle idée, mais la fatigue pèse, l’inspiration manque. Qu’est-ce qui vous aide à retrouver l’énergie créative dans ces moments-là ?

Franck Annese : Un petit tour chez Point Soleil.

(Image générée par une IA, ceci n’est pas Franck Annese chez Point Soleil, ndlr)

Le journalisme indépendant, c’est aussi jongler avec des contraintes économiques tout en maintenant une exigence éditoriale forte. Où trouvez-vous l’équilibre entre ces deux impératifs ?

F.A. : En faisant des coups éditoriaux (souviens-toi l’été 2020, ndlr) qui permettent de ne pas avoir trop de contraintes économiques, justement. Je pense sincèrement que notre exigence éditoriale nous permet depuis si longtemps de persister dans un monde médiatique où le journalisme indépendant se raréfie un petit peu trop à mon goût.

Vous êtes passé par l’ESSEC, avait fait vos débuts chez EY puis dans l’émission Culture Pub notamment : dans votre parcours, y a-t-il un moment précis où vous avez ressenti un déclic créatif qui a changé votre vision du journalisme ?

F.A. : La rencontre avec des Stéphane Régy, des Marc Beaugé, des Joachim Barbier (associés et respectivement à la tête de Society et L’Etiquette pour les premiers et reporter chez Society), et toutes celles et ceux qui ont changé l’histoire de SO PRESS avec les années…

Nous sommes saturés de stimuli visuels et autres messages quotidiens, mais qu’est-ce qui a récemment su capter votre attention et faire vibrer votre cœur de rocker ?

F.A. : Les messages de ma fille me racontant sa soirée des 18 ans avec ses amis. « La meilleure soirée de sa vie« , selon elle. Ça avait l’air vraiment ouf, avec un concert de ses potes qui reprenaient les Clash à leur façon…

Si vous pouviez poser une seule question à un grand journaliste / auteur / musicien / réalisateur, vivant ou disparu, quelle serait-elle ? Et qui serait cette personne ?

F.A. : C’est quoi cette connerie de se suicider de deux coups de couteau dans le cœur, sérieux ? À Elliott Smith.

Pouvez-vous nous envoyer une photo d’un lieu qui vous inspire ?

F.A. : Mexico. J’adore Mexico City, j’ai failli rester vivre à Mexico tellement j’adore cette ville. Idem pour Exarchia, un quartier d’Athènes que j’adore et qui… ressemble à Mexico hehe !

Vous avez de nombreuses casquettes… notamment celle de producteur de films et de publicités. Quelle a été votre dernière claque côté réalisation ?

F.A. : Les films de Yorgos Lanthimos.

La pub que vous auriez aimé produire ?

F.A. : Une pub pour Nike avec un gamin qui tartinait son ballon de foot avec des vieux steaks pour ensuite se faire courser et dribbler tous les chiens errants du quartier. Ou alors, la pub Ikea avec la lampe. J’ai toujours bien aimé ce film. Ou les pubs belges pour l’égalité des salaires homme-femme : des potes me les ont renvoyées récemment, elles sont un peu longues, mais quand même très marrantes.

Vous êtes du genre à entrainer votre inspiration avec des sources connues (arts, podcasts, lieux, exercices…) ou la vie s’en charge toute seule ?

F.A. : La vie est merveilleuse, elle s’en charge très bien toute seule… et je déteste me forcer à faire des choses, donc l’inspiration vient plutôt de rencontres.

L’intelligence artificielle : un levier ou une menace pour votre créativité ?

F.A. : Un levier, je pense.

Quel a été votre premier prompt ? Et le dernier ?

F.A. : Aucun prompt pour l’instant à mon actif. C’est décevant, je sais…

Point de croix, collection de dés à coudre (les casquettes, c’est peut-être trop évident), voix de baryton ou de soprano : avez-vous un talent caché ou passe-temps honteux ?

F.A. : Je joue aux échecs sur Chess.com et je perds tout le temps. C’est lamentable.

Le conseil que vous donneriez au jeune Franck Annese qui débuterait en 2025 ?

F.A. : Associe-toi avec des gens qui bossent avec toi, pas avec des gens qui te regardent bosser.

Quelle question auriez-vous aimé que l’on vous pose durant cette interview ?

F.A. : Où est-ce que j’achète mes légumes ? J’achète mes légumes chez Épi, rue Marcadet !