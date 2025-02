BETC veut vous faire arrêter de fumer

La persévérance signera la fin de votre vie… de fumeur.

Arrêter de fumer est un parcours fait d’essais et de persévérance. C’est le message porté par la nouvelle campagne de Santé publique France, signée BETC, qui adopte une approche bienveillante et encourageante. Plutôt que d’insister sur les risques pour la santé, elle met en scène des personnages confrontés aux défis propres à toute nouvelle activité – une surfeuse qui chute, un serveur qui renverse ses assiettes – pour illustrer que chaque tentative d’arrêt du tabac, même infructueuse, est une avancée vers la réussite.

Pour accompagner ce message, la campagne déployée en TV, affichage et digital met en avant d’anciens fumeurs portant des vêtements sur lesquels figure le nombre de leurs tentatives avant d’y parvenir. « Les études montrent que plus on essaie d’arrêter, plus on a de chances de réussir », souligne Jean-Charles Caboche, vice-président de BETC, expliquant que cette approche vise à transformer les échecs apparents en étapes naturelles du sevrage tabagique. En parallèle, la campagne rappelle l’existence de Tabac Info Service (site, application et ligne 39 89) pour un accompagnement personnalisé.

Lancée le 16 février, cette initiative marque une rupture avec les discours culpabilisants pour offrir un message positif et motivant. « Nous créons un nouveau dialogue autour de l’arrêt du tabac », ajoute Olivier Aumard. « Un dialogue qui reconnaît la difficulté du parcours tout en mettant l’accent sur l’importance de ne jamais abandonner. »

