Gros mytho ! B for Bank dévoile un service client disponible toute la nuit

Appeler sa banquière à 2h du matin, c’est possible.

Si votre conjoint téléphone au beau milieu de la nuit, vous êtes en droit de vous poser des questions. Et si son excuse est qu’il doit appeler sa banque en ligne, cela a de quoi rendre la situation plus suspicieuse… sauf, évidemment, qu’il s’agit peut-être de la vérité. Peu de banques proposent un service client disponible 24/24, mais cela reste le cas de quelques-unes… dont B for Bank.

En effet, la banque à la grenouille, en collaboration avec l’agence Steve, vous donne une bonne raison d’être au téléphone à 2h du matin. Une nouvelle qui a de quoi faire sourire tous ceux qui n’ont pas un emploi du temps tout à fait habituel, et qui ne sont donc pas toujours disponibles pour un appel en journée. Eh oui, nous ne sommes pas tous adeptes du 9h-18h.

Ceci dit, cette campagne vidéo et affichage n’est pas un encouragement pour que vous vous en serviez d’excuse. Alors à moins que vous ne vouliez vraiment gagner ce prix de “meilleur menteur de l’année”…