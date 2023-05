L’amour de la publicité est communicatif avec Guillaume Lartigue, Steve

7e épisode parmi 12 portraits d'entrepreneurs des années 2020.

Le 12-20 est un format inédit d’interviews vidéo consacrées aux figures qui font la communication d’aujourd’hui. 12-20 comme une série de 12 portraits des années 2020.

L’occasion de réaliser, le temps d’une interview, le portrait d’un entrepreneur pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à entreprendre et comment s’est construit son parcours.

Ses réussites comme ses échecs, ses conseils et ses bonnes pratiques, ce qui fait sa fierté ou ce qui le réveille encore la nuit, vous trouverez tout cela dans le 12-20.

Un format et une série conçus et réalisés à 4 mains par Pascal Guibert (business coach) et Xuoan Duquesne, respectivement éditeur et rédacteur en chef de la Réclame.

Pour ce septième épisode, nous invitons Guillaume Lartigue, le cofondateur et directeur de la création de Steve. Ce grand amoureux de la publicité – dans des proportions rares de nos jours ! – revient sur la genèse de son agence positionnée sur la pop culture, sur sa révélation en tant qu’entrepreneur, ainsi que sur ce qui l’anime aujourd’hui : son équipe. Ce créatif énergique nous raconte les coulisses d’un gain de budget qui a permis à l’agence de prendre son envol et de recruter 20 personnes d’un coup. Il nous dévoile également son mantra emprunté à Walt Disney : « Si on peut le rêver, c’est qu’on peut le faire ». Quoi de plus naturel pour une agence dont la signature est « In pop we trust » ?