Vous préférez un jet ski ou du merlu ? Intermarché se mouille en pleine inflation

À ce tarif, on croirait avoir la berlue !

Intermarché, en collaboration avec l’agence Romance, aborde l’inflation avec recul, mais d’une manière décalée, à travers trois films réalisés par Katia Lewkowicz. Oui, ce fameux trio publicitaire de l’amour. Les spots de 30 secondes de cette rentrée dépeignent un univers où les produits courants se muent en articles de luxe. Comme lors des deux précédentes campagnes, premiers volets de la nouvelle saga autour de l’inflation : “La vie ne devrait pas couter aussi cher”.

Dans cette mise en scène absurde, une banane, un steak et un merlu se voient attribuer une valeur exorbitante, remettant en question le coût de la vie quotidienne. Cependant, Intermarché ne se contente pas d’observer, il propose des solutions : « Les 100 jours pouvoir d’achat », mettant en avant des promotions et des tarifs compétitifs sur plus de 1 000 produits. Alors que la rentrée pointe le bout de son nez avec ses dépenses inhérentes, l’enseigne utilise l’humour pour rappeler son engagement en faveur de l’accessibilité et de la qualité.