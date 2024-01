Cookieless : Reworld Media s’associe à Utiq

L’identification publicitaire grâce aux opérateurs telco.

Le groupe Reworld Media, grand agitateur des médias thématiques, dévoile un partenariat avec Utiq, une société adtech qui propose aux annonceurs une alternative européenne aux cookies tiers, pour renforcer sa monétisation et faire face aux défis du cookieless. Déployée au fur et à mesure, cette solution sera d’abord mise en place sur les sites aufeminin.com, autoplus.fr et maison-travaux.fr, puis étendue au reste du réseau Reworld. Avec ou sans cookies, le groupe reste déterminé à cibler toujours plus précisément son audience.

Utiq s’engage à promouvoir un marketing numérique responsable, respectueux de la vie privée, et à soutenir la souveraineté numérique des utilisateurs, des éditeurs et des marques. Une approche basée sur le « Consentement Authentique », qui trouve sa source dans la promesse de transparence et de protection des données personnelles de cette adtech.

Jérémy Parola, CDO – directeur des activités numériques chez Reworld Media, explique : « La solution proposée par Utiq nous semble être le compromis idéal pour répondre aux enjeux actuels de conformité réglementaire en matière de protection des données personnelles, tout en offrant une monétisation efficace des contenus en ligne dans une ère où les cookies tiers sont amenés à disparaître. Le fait de remonter d’un cran sur l’identifiant est une excellente chose. Nous ne pouvons pas uniquement dépendre des GAFA, des navigateurs ou des acteurs de l’adtech pour gérer les identifiants. Le fait de remonter au fournisseur d’accès Internet permettra une meilleure couverture du marché et l’utilisation de données « à la source ».

Sophie Poncin, directrice générale France chez Utiq, ajoute : « Le groupe Reworld Media fait partie du top 5 des publishers en France, il était donc stratégique pour nous de nouer ce partenariat qui nous permettra de démontrer à grande échelle la puissance et l’efficacité de notre solution. Nous remercions le Groupe Reworld Media pour leur confiance et leur capacité à ouvrir la voie du changement à travers nos solutions alternatives. »