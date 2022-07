Renault rend hommage au French Flair du XV de France

Si la France n’a pas inventé le rugby, elle l’a réinventé.

Cette fois-ci, ce n’est pas la Société Générale qui communique autour du XV de France, mais bien Renault. Le constructeur automobile français a voulu rendre hommage à la France, à ses savoir-faire et autres inventions créées au fil des siècles. Savez-vous qui a créé la course automobile et le tennis ? Réponse ici.

Il n’est pas question ici de french bashing, mais bien du French Flair. Renault et son agence Publicis Conseil célèbrent la manière dont la France – avec toute son ingéniosité – a su réinventer l’histoire du rugby. Ainsi, les récents vainqueurs du Tournoi des Six Nations célébrant tout juste leur Grand Chelem historique sont mis en scène dans le nouveau film publicitaire du constructeur. L’ailier clermontois Damian Penaud perd sa carte et au passage sa course automobile, tandis que le futur Racing man Cameron Woki enfile sa plus belle tenue médiévale pour s’essayer au… tennis.

Arnaud Belloni, Chief Marketing Officer de Renault, ajoute qu’être partenaire du XV de France c’est « avant tout un esprit d’équipe. Nous avons un objectif commun qui nous fait avancer : mettre le savoir-faire français sur le devant de la scène internationale, chacun dans notre domaine. C’est une très belle motivation ! Nous avons voulu célébrer ce partenariat à notre manière, avec créativité, pour dire au XV de France que nous croyons en sa réinvention pour une belle Coupe du monde… en France ! ».

La campagne sera diffusée dès le 2 juillet en France, puis durant la tournée d’automne et jusqu’à la Coupe du monde de rugby 2023.