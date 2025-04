Rouler sans encombre.

La nouvelle publicité Renault pour le SUV Renault Rafale Hyper hybrid E-tech 4×4 pour « Ne faire qu’un avec la route » met en scène un contraste frappant : tandis que le monde autour de la voiture s’effondre et devient chaotique, le véhicule reste parfaitement stable et fluide, symbolisant une harmonie totale entre le conducteur et la route. Ce moment de sérénité face à l’instabilité extérieure met en avant la fiabilité et la technologie du véhicule, qui offre une expérience de conduite rassurante, même dans un environnement perturbé. En fusionnant le conducteur et son véhicule, Renault transmet l’idée que sa voiture permet de garder le contrôle et de rester en équilibre, peu importe les défis rencontrés sur la route.

La musique de la pub Renault Rafale Hybride 2025 est une reprise de Big Jet Plane (Angus and Julia Stone) par Tiphanie Doucet.

