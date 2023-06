Après la confiance, Darty se positionne sur le durable

Une signature partie pour durer ?

L’enseigne historique de l’électroménager et de la high-tech, de l’électroménager et des biens culturels, Darty, a lancé une campagne stratosphérique signée Publicis Conseil qui nous rappelera les lits d’IKEA ou la Formula E. L’initiative, intitulée « C’est parti pour durer », représente une étape majeure dans les engagements pris par le groupe Fnac Darty dans son plan stratégique Everyday en 2021, renforçant ainsi le positionnement de Darty en faveur de la durabilité. Cette campagne vise à promouvoir l’approche de Darty en faveur de la prolongation de la durée de vie de biens, que cela passe par de la réparation ou de la seconde main.

Florence Lemetais, directrice client, marketing et développement commercial de Fnac Darty, explique : « Tandis que le Groupe est en constante réflexion sur la manière d’accompagner ses clients vers une consommation durable, il était temps pour nous de réfléchir à la manière dont Darty se présente aux yeux des Français. Prolonger la durée de vie des appareils a toujours été au cœur de l’ADN de Darty et de son contrat de confiance, et il nous paraissait important de revenir sur cet engagement fondamental. Notre investissement en faveur de la durabilité, qui est au cœur même de notre modèle économique, s’est ainsi présenté comme une évidence dans la création de cette nouvelle signature de marque. »

La campagne « C’est parti pour durer » vise à mettre en valeur et à harmoniser les offres et services de Darty qui contribuent à prolonger la durée de vie des produits. Parmi ces initiatives, on retrouve Darty Max, un abonnement à la réparation et à l’entretien illimité, qui constitue le pilier central de l’engagement du groupe. De plus, le programme « Choix Durable » sélectionne et labellise les produits les plus fiables, réparables et écoénergétiques de leur catégorie. Darty accorde également une grande importance à l’offre de produits d’occasion et reconditionnés, qui bénéficient des mêmes garanties légales qu’un produit neuf. En outre, la société propose un service de reprise d’appareils et de recyclage en collaboration avec son partenaire Ecosystem. Les temps chargent, Darty aussi.