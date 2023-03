Voitures électriques : Renault relance son service de recharge entre particuliers

Plus fort que MeetMe.

Lancée officiellement en mai dernier, la nouvelle application Plugg In de Renault peaufine les services de sa service plateforme communautaire en permettant de mettre en relation les conducteurs de voitures électriques et les propriétaires de bornes de recharge privées partout en France.

Le concept est simple : prise green-up, nombre de kW de la recharge,, marque du véhicule… L’application Plugg Inn localise pour vous n’importe quel type de bornes de recharge disponible chez un particulier autour de vous. Vous n’avez alors plus qu’à réserver. A l’instar de Volskwagen et son application Shargy sortie en juin dernier, Renault tend à soutenir le réseau de bornes de recharge publiques – on en dénombrait 85 284 en 31 janvier 2023 – tout en favorisant les interactions entre les conducteurs Français de voitures hybrides ou 100% électriques. Bien pratique lors des périodes de forte affluence telles, le tarif conseillé par le constructeur est quant à lui de 4,50 € de l’heure. Totalement gratuite et ouverte à tous, l’application est disponible en téléchargement sur App store et Google Play. Un “Airbnb” de la borne de recharge électrique, en somme.

Pour Renault, constructeur de la première voiture électrique grand public en France – la Zoe, déjà 10 ans ! – cette initiative renforce son positionnement serviciel, comblant un “pain point” courant pour les possesseurs de voitures électriques : le nombre de bornes de recharge sur le territoire.