En quête de rédemption avec un nouveau héro.

Depuis le 13 décembre 2024, le groupe Renault est au cœur d’une série documentaire exclusive sur Amazon Prime Video, produite par Breath Film. Titrée Anatomie d’un come-back, cette série en quatre épisodes invite les spectateurs à découvrir les coulisses de la transformation du constructeur français, de la chute de Carlos Ghosn à l’arrivée de Luca de Meo, présenté comme l’homme providentiel. Caméras dans le bureau du directeur général, sur les circuits d’Alpine ou au sein des usines, la série raconte la « Renaulution » à travers des moments forts, des échecs marquants et des succès déterminants.

Porté par une narration émotive et des témoignages directs, le documentaire met en lumière les défis rencontrés par Renault pour redresser sa situation critique, avec des pertes record de 7,3 milliards d’euros en 2020. Luca de Meo, nommé directeur général en juillet 2020, dévoile les grandes lignes de son plan stratégique, baptisé Renaulution. Objectifs : électrifier les marques Renault, Dacia et Alpine, réduire les volumes de production, moderniser l’offre, et créer de nouveaux modèles iconiques, comme la Renault 5 électrique. Chaque épisode explore les contributions d’hommes et de femmes clés de cette transformation, tout en plongeant dans l’univers du design automobile, des usines aux paddocks de F1.

Visuellement soignée et rythmée comme une série, la production mélange images inédites, interviews face caméra et retours nostalgiques sur les modèles emblématiques de Renault. Avec un montage dynamique et des cliffhangers, Anatomie d’un come-back garde les spectateurs en haleine, jusqu’à un final qui dévoile un nouveau modèle phare : la Renault 5 Turbo 3E. Entre ambition industrielle, renaissance sportive et storytelling, Renault joue la carte d’une communication immersive pour sublimer sa métamorphose.

Cette série documentaire, couplée à des actions marketing à grand budget, suffira-t-elle à redresser la barre pour le constructeur automobile français ? Avec un secteur automobile européen en crise, le défi est de taille.