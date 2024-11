Fnac Darty lance le passeport digital de l’électroménager sur la blockchain

Le contrat de confiance à l'ère du web3.

Darty, en partenariat avec ecosystem, déploie le premier passeport digital destiné à retracer le cycle de vie des produits électroménagers. Basé sur les services et la technologie d’Arianee permettant d’interagir avec la blockchain via un QR code. Ce passeport digital est pensé pour les consommateurs, les réparateurs et les acteurs du reconditionnement, permettant de suivre chaque étape de la vie d’un produit, de la fabrication au recyclage. L’objectif ? Renforcer la durabilité des appareils et à faciliter leur maintenance.

Le passeport digital centralise et sécurise les informations essentielles sur l’historique des produits. Il intègre des données telles que la fabrication, la vente, les réparations, les reconditionnements et les reventes. Pour le consommateur, cela se traduit par plusieurs avantages : l’assurance de l’origine des produits reconditionnés, une certification de bon fonctionnement lors de la revente, un accès immédiat aux services de maintenance, et la possibilité d’identifier facilement les pièces détachées.

L’initiative intervient alors que, selon une enquête OpinionWay, 66 % des Français expriment une crainte « de se faire arnaquer » (sic) lors d’un achat de seconde main, et 56 % redoutent d’investir dans des appareils sujets à des pannes. En répondant à ces préoccupations, Fnac Darty espère démocratiser l’achat de produits reconditionnés. « Avec le Passeport Digital, le reconditionné a désormais aussi son contrat de confiance », s’en félicite Florence Lemetais-Lajouanie, directrice commerce et marketing de Fnac Darty dans un post LinkedIn dédié.

Une première pour les produits reconditionnés des JO de Paris 2024

Le passeport digital est inauguré avec les “2nde vie collectors”, une collection de 4 000 appareils reconditionnés ayant servi lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ces équipements, triés et reconditionnés dans les ateliers Darty, sont mis en vente, enrichis de ce passeport retraçant leur parcours depuis le Village Olympique. Les clients bénéficient d’une fiche d’entretien et de conseils pour maximiser la durée de vie de leur appareil.

Un projet ouvert au reste du secteur

Vincent Gufflet, directeur services et opérations de Fnac Darty, souligne : « Nous sommes fiers de pouvoir offrir une seconde vie aux produits « collectors » des Jeux Olympiques, un geste qui témoigne de l’engagement de Fnac Darty en faveur de la durabilité. C’est à la fois bon pour la planète et pour le pouvoir d’achat de nos clients, en plus d’être unique avec des produits à la première vie extraordinaire. Cette initiative n’est que le premier pas d’une grande ambition, partagée par ecosystem, pour poser les fondations d’une plateforme robuste, commune et ouverte à tous les acteurs de l’industrie : constructeurs, distributeurs, réparateurs et reconditionneurs. »

Un déploiement progressif prévu en 2025

Fnac Darty projette d’étendre ce passeport digital à ses produits de seconde vie dès le premier trimestre 2025, avant une ouverture aux produits neufs ou réparés.