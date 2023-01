Publicis appelle les entreprises à mieux traiter les salariés atteints de cancer

De quoi donner la banane à Michael Douglas.

En avril 2022, Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis Groupe, rendait public son combat contre un cancer de la gorge suspecté d’être dû au papillomavirus. Un véritable coup de sabot – resté secret pendant 8 mois – pour l’homme d’affaires qui, cette année, entend bien cabrer son cheval face à la maladie. À l’occasion du Forum économique mondial de Davos et suite aux vœux préventifs de Michael Douglas en personne, la Fondation Publicis livre bataille en partageant sa première campagne pour « Working with Cancer ».

Derrière « Working with Cancer » se cache la première coalition mondiale d’entreprises à s’engager pour réduire l’anxiété et la stigmatisation du cancer au travail. Une sorte de serment du Jeu de paume international contre ce fléau qu’est le cancer que connaissent actuellement 3,8 millions de personnes rien qu’en France. BNP Paribas, Carrefour, Disney, Google, L’Oréal, La Poste, LVMH, ou encore McDonald’s, quelques-unes des plus grandes entreprises du monde ont d’ores et déjà rejoint le mouvement lancé par le président du directoire de Publicis Groupe. L’objectif de cette union est, à termes, de “Garantir l’emploi et le salaire de chaque employé touché par la maladie pendant au moins un an ainsi qu’à leur offrir un programme d’accompagnement personnel et professionnel, ainsi qu’aux salariés aidants”, selon Publicis.

Pour soutenir ce vaste programme, le spot publicitaire “Work/Life” – Working with Cancer Pledge”, lancé mardi 17 janvier, met au premier plan les souffrances muettes de patients atteints d’un cancer sur leur lieu de travail. Un appel à s’engager pour une culture d’entreprise mieux adaptée alors que près de 20 000 cancers diagnostiqués par an en France seraient d’origine professionnelle et seulement 1% d’entre eux sont reconnus chaque année comme maladie professionnelle.