Epsilon (Publicis) rachète Wibilong, un SaaS de gestion des communautés clients  

“Wibilong to… Publicis.”

Publicis Groupe annonce l’acquisition de Wibilong, une plateforme SaaS qui permet aux marques de transformer leurs bases clients en communautés actives. Utilisée par des marques comme Dacia, Darty ou Renault, cette solution rejoint Epsilon France, l’entité datamarketing du groupe, pour renforcer son offre d’interactions marque-client sur l’ensemble du cycle de vie des produits.

L’intégration de Wibilong permet à Epsilon France de proposer de nouvelles opportunités d’interactions mesurables, notamment en SEO, tout en élargissant sa gamme de solutions datamarketing. De son côté, Wibilong bénéficiera de l’expertise data, tech et marketing de Publicis Groupe pour enrichir ses fonctionnalités et accélérer son développement en France et à l’international.

Avec cette acquisition, Epsilon France poursuit sa stratégie de partenariat avec des acteurs innovants, comme Toky Woky ou Viewy en 2023. Nicolas Zunz, président d’Epsilon France, affirme ceci sur cette acquisition : « Parmi toutes les plateformes communautés clients du marché, Wibilong est incontestablement la plus efficace. Notamment parce qu’elle est auto-portée, qu’elle nécessite très peu d’efforts pour la marque et délivre très rapidement des bénéfices concrets, notamment en SEO. Nous sommes enchantés d’accueillir les talents de Wibilong au sein d’Epsilon France et d’intégrer cette solution au sein de notre éventail de solutions d’interactions marque-client ».

