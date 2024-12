Snoop Dogg prend le pouvoir pour les vœux de Publicis

Arthur Sadoun et Maurice Lévy, des MC qu'on ignorait.

Les vœux du groupe Publicis font partie, année après année, des traditions du Noël publicitaire. Initialement à la fin des années 2000, c’était une simple vidéo interne de Maurice Lévy à destination des milliers de collaborateurs de la holding dans le monde. Or personne n’osait dire au PDG que celle-ci était peu regardée. Comment y remédier ? Avec de la créativité, voyons ! C’est désormais l’un des rituels de fin d’année, couvrant aussi bien la communication interne que la communication externe du fleuron publicitaire français. Chacun y allant de son avis : est-ce un bon millésime ou non ?

S’il y a justement quelqu’un qui s’y connait en bons millésimes et en sens de la fête, c’est Snoop Dogg. Le rappeur, qualifié de plus grand influenceur des Jeux Olympiques 2024, semble savourer de prolonger son séjour à Paris. On le retrouve aujourd’hui dans les vœux 2025 de Publicis, en compagnie d’Arthur Sadoun… et qui sait, si vous regardez la vidéo en entier, d’un certain Maurice Lévy, président d’honneur de Publicis Groupe.

Vous vous demandez qui a le plus de flow parmi ces trois figures du rap game et de la com’ ? Et est-ce qu’en 2025 Publicis aura la médaille d’or des holdings publicitaires, devant WPP et Omnicom (habilement cités en tant que Britanniques et Américains – soit une habile façon de revendiquer sa place de n°1 mondial) ? Réponse ici avec les « top dogs » du jour :