Le PSG en mode “couture” avec Jordan et la collection Wings

Le luxe s’invite sur le terrain.

Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand de NIKE dévoilent « Wings », une nouvelle collection à la croisée du luxe, de la performance sportive et de la culture streetwear. Pièce centrale de cette collection, le quatrième maillot de la saison 2024/2025 marque une première historique : conçu initialement avec des manches longues, il est orné de motifs d’ailes inspirés de l’iconique logo « Wings » de Jordan. Disponible également en manches courtes, il accompagnera les joueurs et joueuses du PSG durant la seconde moitié de la saison. L’esthétique de ce maillot se décline aussi dans une collection training en trois coloris — bleu, blanc et rouge —, hommage direct aux couleurs du club parisien.

La collection complète, comprenant le maillot, les tenues d’entraînement et des pièces lifestyle Jordan en édition limitée, sera disponible dès le 22 janvier 2025 dans les boutiques officielles du PSG, sur le site store.psg.fr, ainsi que sur nike.com.

Le teaser :

Le reveal de la collection :

Conçue en Italie et travaillée en France, cette collection met en avant des matériaux nobles et des finitions raffinées. Parmi les pièces phares :

– Une veste universitaire en cachemire et cuir à 1900 euros, ornée d’une broderie unique.

– Un pull inspiré du maillage d’un filet de but, symbole du football.

– Un set de bagagerie en cuir et une édition revisitée de l’Air Jordan High 1, limitée à seulement 23 exemplaires pour les collectionneurs.

La campagne de lancement met en lumière les « héros et héroïnes de l’ombre » qui font vivre le PSG au quotidien : stylistes, artisans et membres du club.

À l’occasion de la Fashion Week parisienne, une boutique éphémère prendra ses quartiers du 21 au 26 janvier 2025, au 31 place du Marché Saint-Honoré, en plein cœur de Paris. Accessible uniquement sur réservation, cette boutique proposera une scénographie inédite autour de la collection « Wings », permettant aux fans du PSG et aux amateurs de mode de découvrir ces créations dans un cadre intimiste.

Cette nouvelle collaboration prouve, s’il le fallait encore, que le luxe et le monde du sport ont encore de belles pages à écrire (Vogue World, LVMH x Paris 2024, Jacquemus x Jules Koundé).