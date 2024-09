L’improbable shooting de Jules Koundé chez Jacquemus

Le défenseur du FC Barcelone et de l’Équipe de France, Jules Koundé, prête son image pour la première fois à une maison de luxe, devenant le visage de la nouvelle collection hivernale de Jacquemus. Une collaboration inédite pour le footballeur et fashionista de 25 ans, qui confirme son art de la sape désormais sur un tout autre terrain – et pas sans succès, si on en croit les réactions du post qui révèle les images de cette collaboration. Le compte officiel d’Adidas a lui-même commenté sur le style du joueur.

Sur les clichés partagés par Simon Porte Jacquemus sur Instagram, Jules Koundé évolue dans le jardin d’un manoir réel et simulé, mettant en scène des moments de vie quotidienne (bien que pour la plupart d’entre nous, cela ne se passe pas dans un palais) comme le barbecue, le repassage ou encore l’aspirateur (sur gazon). Le joueur arbore les tenues du dernier défilé « La Casa », présenté en juin sur la légendaire villa Malaparte sur l’île de Capri. Cette campagne décalée s’inscrit dans la lignée des visuels empreints d’humour et de légèreté qui ont fait le succès du créateur français.

Avec ces mises en scène tantôt sur un minicabriolet, entouré de chiens ou allongé sur un lit perché sur des valises, Jules Koundé apporte une touche de dérision à la mode. Il confirme ainsi que l’univers du luxe et du sport n’ont jamais été autant en symbiose, comme le montrent ses looks pleins d’audace lors des rassemblements de l’Équipe de France.