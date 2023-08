Arnold, ce Schwarzenegger du bricolage pour Parkside chez Lidl

Vous aussi, vous pouvez le faire.

Parkside est la marque dédiée aux outils de bricolage et jardinage bien connue des des clients de Lidl, le roi des supermarchés low cost. Suite à l’implantation de Lidl en Amérique du Nord il y a 7 ans, une star hollywoodienne surnommée le « Chêne autrichien » a décidé d’acquérir la nouvelle perceuse-visseuse à percussion de la marque, la mettant en avant dans un spot qui respire la virilité des années 80. En 2023. Ce sacrè Schwarzy n’a pas perdu un boulon.

“Le succès commence par savoir faire les choses soi-même.” ce précieux conseil prend vie lorsqu’un jour, votre partenaire vous met au défi de réparer vous-même la cloison sèche à la maison. La publicité de Parkside aligne les astuces et références qui ont pavé la voie du succès pour cet ancien maçon, créateur – Mister Univers au passage – ex-gouverneur de Californie et actuellement égérie de la marque, créant un impact tout aussi percutant qu’un marteau postillon qui atteint sa cible. Un soupçon de nostalgie se cache derrière ce stéréotype de l’homme robuste et performant, évoquant les heures glorieuses des décennies de films d’action empreints de virilité. Malheureusement, on ne peut s’empêcher de regretter dans la VF du spot l’absence de Daniel Beretta, la voix française d’Arnold Schwarzenegger depuis 1988.



Qui plus est, avec ses 78 ans derrière lui, l’acteur demeure le symbole d’une époque passée, tout en maintenant sa constance, se tenant fièrement, une tronçonneuse en main, une prouesse qui ne souffre aucune contestation. Vous savez ce que cela veut dire : peu importe votre âge, que vos cheveux aient pris une teinte grisonnante, que votre t-shirt soit bien rempli et qu’une ride orne votre front, vous êtes toujours le grand manitou de votre “chez vous”.

