Quel sponsor a déjà remporté l’Euro 2024 ?

Malheureusement, ce n’est pas l’équipementier des Bleus.

L’année 2024 s’annonce riche en compétitions sportives de haut niveau, et l’édition de l’Euro ne fait pas exception. Seedtag, adtech spécialisée dans la publicité contextuelle, a analysé l’impact de l’Euro sur les audiences web européennes à travers son réseau international d’éditeurs. Cette étude met en lumière l’influence réelle des annonceurs sponsors de cette édition.

Les données d’audience montrent un engouement marqué pour les articles couvrant l’Euro 2024, avec une moyenne de 8 millions de visites par jour. Le pic a été atteint lors de la dernière journée des phases de groupe, avec 9,8 millions de visites. Les articles portant sur les matchs et les résultats du tournoi sont ceux qui suscitent le plus d’intérêt. Les sujets les plus consultés vont de la couverture quotidienne des championnats aux rumeurs de transfert, en passant par les analyses des performances des meilleurs joueurs.

Commençons déjà par lister les forces en présence. L’Euro 2024 a su fédérer 13 sponsors internationaux et 5 sponsors allemands, le tournoi ayant lieu en Allemagne :

Adidas se distingue en tête du nombre d’articles liés à l’Euro 2024, principalement grâce à la visibilité de ses nouvelles tenues nationales et à son parrainage de joueurs de premier plan. La marque a su capter l’attention avec une nouvelle ligne de kits internationaux mêlant styles contemporains et traditionnels.

Pertinence et présence des autres sponsors

– Hisense : La marque connaît une présence moyenne très élevée dans ses articles, apparaissant au moins deux fois plus souvent que d’autres sponsors. Sa collaboration avec l’UEFA vise à améliorer l’expérience visuelle des amateurs de football, malgré des critiques concernant l’absence de diffusion en 4K.

– Coca-Cola : Le contenu relatif à Coca-Cola reste marqué par l’incident de l’Euro 2020 (ayant eu lieu en 2021) où Cristiano Ronaldo avait retiré des bouteilles de la marque lors d’une conférence de presse. Les mentions de cet acte perdurent avec des références constantes aux commentaires de Gareth Southgate et Harry Kane en 2021.

– Lidl : La pertinence de Lidl est plus limitée. La marque engage les consommateurs avec des articles abordables pour enfants et des kits de football populaires pour l’Euro, très prisés par les parents.

L’Euro 2024 s’annonce non seulement comme un rendez-vous sportif incontournable, mais aussi comme une opportunité de visibilité pour les marques partenaires. Si Adidas semble déjà avoir remporté la première manche en termes de parutions et d’engagement, le tournoi se termine le 14 juillet et pourrait, qui sait, couronner un autre vainqueur.

On remarquera cependant que ce sont les marques “endémiques” du football qui se positionnent le mieux aujourd’hui : un équipementier sportif, une marque de TV (pour diffuser les matchs) et dans une moindre mesure les boissons et la grande distribution (il faut bien se substanter pendant les matchs). La pertinence d’un Visit Qatar ou d’un Alipay semble plus éloigné. Mais après tout, ces marques ne cherchent peut-être qu’un gros boost de notoriété, sans forcément faire de vagues.