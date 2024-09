Shocking ! Michel-Édouard Leclerc fait ses courses chez Lidl

Quel que soit le supermarché dans lequel vous faites vos courses, vous avez de grandes chances d’y trouver à peu près les mêmes produits. Si ce n’est que parfois, la différence de prix d’une enseigne à une autre peut-être assez pour vous faire abandonner votre magasin favori. Sauf, bien sûr, s’il s’agit de Lidl, puisqu’une étude menée par la marque la place sur la première marche du podium des distributeurs les moins chers, devant Leclerc (4 % plus cher), Intermarché (11,6 % plus cher), Coopérative U (14,2 % plus cher) et enfin Carrefour (15,8 % plus cher).

Et ce n’est pas pour autant qu’il est honteux de s’y rendre, puisque voilà que dans cette campagne, c’est un sosie de Michel-Edouard Leclerc qui s’y rend… Pas de doute là-dessus, avec le contexte économique actuel et l’inflation, les prix bas savent réunir tout le monde.

La campagne a été imaginée par l’agence Marcel, et réalisée avec Prodigious et Mathias Pardo. Le film est à retrouver depuis le 23 septembre à la télévision, ainsi que sur YouTube et les réseaux sociaux.

Fiche Technique