Grâce au paramètre sref random de Midjourney, tombez par hasard sur le style parfait

La roulette du style.

Alors que l’intelligence artificielle nous étonne un peu plus chaque jour un peu plus, Midjourney propose une toute nouvelle fonctionnalité. En effet, cette IA générative nous permet, à l’aide de simples prompts, d’obtenir des images, et cela, en seulement quelques secondes. Disponible historiquement sur la messagerie Discord mais aussi depuis peu sur le web, elle est utilisable grâce à des forfaits mensuels payants.

sref random est le dernier paramètre de Midjourney qui permet de renouveler votre utilisation de cette IA générative. En effet, c’est un paramètre qu’il suffit d’ajouter à votre prompt pour appliquer un style aléatoire à la demande. Vous aurez l’occasion de vous amuser, car il existe plusieurs milliards de possibilités, et de styles différents.

Une valeur numérique étant associée à chaque proposition, cette fonctionnalité, très utile, vous permettra de garder le style afin de le réutiliser pour vos prochains prompts. Ainsi, vous pouvez vous assurer que tous les visuels que vous générez sont harmonieux entre eux.

Et ce n’est pas tout ! Si les styles proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez choisir d’associer le lien d’une image extérieure afin d’utiliser son style, en utilisant le paramètre –sref URL comme nous vous l’expliquions en février dernier.

Des possibilités infinies s’offrent alors à vous, plus qu’à s’aventurer dans l’univers des prompts pour trouver votre style idéal.

Pour apprendre à utiliser ce paramètre, rendez-vous sur le site web de Midjourney.